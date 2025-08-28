Ein Deutscher sprang in den Comer See, um seine Kinder zu retten – und tauchte nicht mehr auf. Die Suche dauert an, wird aber von schweren Unwettern bedroht.
28.08.2025 - 09:58 Uhr
Lecco - Einsatzkräfte suchen auch am vierten Tag weiter nach einem deutschen Familienvater, der im Comer See in Norditalien verschwunden ist. Für die Suche in großer Tiefe kommt ein ferngesteuerter Unterwasserroboter zum Einsatz, wie ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nach Medienberichten hat der Vermisste italienische Wurzeln und lebt mit seiner Familie in Bühl in Baden-Württemberg.