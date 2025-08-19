Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Ausweitung des Atomwaffenprogramms Pjöngjangs verkündet. Grund seien gemeinsame Militärübungen der südkoreanischen und der US-Armee.
19.08.2025 - 08:52 Uhr
Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Ausweitung des Atomwaffenprogramms Pjöngjangs verkündet. Jüngste gemeinsame Militärübungen der US-Streitkräfte mit der südkoreanischen Armee zwängen Nordkorea zu einer „schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung“, sagte Kim nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag. Das Verhalten der USA und Südkoreas seien „die offensichtlichste Kundgabe ihrer Absicht, einen Krieg zu entfachen.“