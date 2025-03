Mindestens 50 Tote bei Brand in Diskothek in Nordmazedonien

In einer Diskothek in Nordmazedonien wollen Hunderte Menschen das Konzert einer beliebten Band anhören. Dann bricht ein Feuer aus und es kommt zur Katastrophe.

dpa 16.03.2025 - 08:45 Uhr

Skopje - Bei einem Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind nach amtlichen Angaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die nordmazedonische Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium des Landes. Die Katastrophe habe sich in der Kleinstadt Kocani, etwa 100 Kilometer östlich von Skopje, ereignet, als eine im Land beliebte Band in der Diskothek ein Konzert gab.