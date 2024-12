Der September ist üblicherweise der Höhepunkt des arktischen Sommers und der Monat mit der geringsten Eisbedeckung in der Arktis. Der Arktische Ozean rund um den Nordpol könnte Analysen zufolge schon 2027 tageweise nahezu eisfrei sein, wenn bestimmte Wetterlagen dies begünstigen.

Das haben im Fachjournal „Nature Communications“ vorgestellte Computersimulationen auf Basis von Tageswerten der Eisbedeckung ergeben. Bisher war demnach immer mit Monatsdurchschnittswerten gerechnet worden.

Weniger als eine Million Quadratkilometer von Eis bedeckt

„Der erste eisfreie Tag in der Arktis wird nichts dramatisch verändern“, erklärt Alexandra Jahn von der University of Colorado in Boulder. „Aber er wird zeigen, dass wir durch Treibhausgasemissionen eines der bestimmenden Merkmale der natürlichen Umwelt des Arktischen Ozeans . Nämlich, dass er das ganze Jahr über von Meereis und Schnee bedeckt ist, grundlegend verändert haben.“

Jahn und ihre Mitautorin Céline Heuzé von der Universität Göteborg gingen von der gängigen wissenschaftlichen Definition aus, nach der der Arktische Ozean als eisfrei gilt, wenn weniger als eine Million Quadratkilometer von Eis bedeckt sind.

Für ihre Berechnung verwendeten sie Daten aus dem Sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) und Prognosen zur Entwicklung der Energiebilanz der Erde bei unterschiedlich hohen Treibhausgasemissionen.

Ein Eissturmvogel schwimmt vor einem Eisberg im Nordpolarmeer. Foto: Foto: Imago/Imagebroker

Eisfläche schrumpft jährlich um 78 000 Quadratkilometer

Die Autorinnen legten Daten von 2023, die als niedrigste Meereisbedeckung 3,39 Millionen Quadratkilometer auswiesen, zugrunde. 2024 führten sie insgesamt 366 Simulationen durch. Neun der Simulationen ergaben ein eisfreies Nordpolarmeer in den kommenden drei bis sechs Jahren (2027 bis 2030).

„Bemerkenswerterweise spielt das Emissionsszenario hier keine wichtige Rolle“, schreiben die Wissenschaftlerinnen.

Gebrochenes Meereis ist in der Meerenge Victoria Strait im Arktischen Ozean zu sehen. Foto: AP/David Goldman/dpa

Seit Beginn von Satellitenmessungen des Packeises im Jahr 1978 ist die Fläche im Durchschnitt um 78 000 Quadratkilometer jährlich geschrumpft, allerdings nicht linear von Jahr zu Jahr. Verschiedene Rückkopplungssysteme sorgen dafür, dass die Eisfläche trotz des fortschreitenden Klimawandels in manchen der vergangenen Jahre wieder leicht angewachsen ist, wie die Forscher erläutern.

Extreme Wetterlagen können Eis schmelzen

Jahn und Heuzé wollten genauer wissen, welche Bedingungen zu frühen eisfreien Tagen führen. Zunächst einmal blieben eisfreie Tage kein Einzelereignis, sondern es zeigten sich zwischen 11 und 53 aufeinanderfolgende eisfreie Tage in den Simulationen.

Extreme Wetterlagen, bei dem entweder ein Hoch warme Luft über dem Nordpolarmeer hält oder ein Tief zum Eindringen warmer Luft führt, können das Eis schmelzen lassen, vor allem wenn mehrere solcher Ereignisse aufeinander folgen. Dann können rund zwei Millionen Quadratkilometer Meereis in kurzer Zeit schmelzen, wie es in der Studie heißt.

Ein Eisbär steht im Nordpolarmeer auf einer Eisscholle. Foto: dpa/Ulf Mauder

Der Arktische Ozean könnte demnach im Spätsommer 2027 eisfrei sein, wenn drei Jahre hintereinander Folgendes passiert: Auf einen ungewöhnlich warmen Herbst, der das Meereis schwächt, folgen ein warmer arktischer Winter, der die Neubildung von Meereis verhindert, und ein ebenfalls warmer Frühling.

Sollte der Treibhausgasausstoß stark zurückgehen, zeigen Simulationen der Forscherinnen, dass das Eis im Nordpolarmeer bis 2100 bleiben könnte. „Jede Emissionsreduzierung würde dazu beitragen, Meereis zu erhalten“, sagt Jahn.

Eisfreies Nordpolarmeer: Das erste Mal seit 47 Millionen Jahren

„Wenn es in den nächsten Jahrzehnten wieder zu eisfreien Bedingungen in der gesamten Arktis kommt, wird es wahrscheinlich das erste Mal seit mindestens 80 000 Jahren sein, wenn nicht sogar seit über 115 000 Jahren“, schreibt Alexandra Jahn mit Bezug auf frühere Studien.

Dass die Arktis auch im Winter eisfrei bleibt, wird den Forschern zufolge voraussichtlich erst im 23. Jahrhundert und nur bei extremer Erwärmung eintreten. Es wäre nach derzeitigem Kenntnisstand das erste Mal seit etwa 47 Millionen Jahren, dass die Arktis das ganze Jahr über eisfrei bleibt.