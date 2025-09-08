Ein 43-Jähriger setzt am Sonntag zum Überholen an und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kracht gegen einen Baum, der Mann und zwei Kinder sterben.

red/afp 08.09.2025 - 11:37 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei in Unna am Montag mitteilte, setzte ein 43-jähriger Autofahrer am Sonntag auf einer Straße in Schwerte zum Überholen zweier Autos an. Dabei geriet er ins Schleudern, kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.