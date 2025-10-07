Auf die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist ein Messerangriff verübt worden. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte in Berlin, Stalzer sei niedergestochen worden. „Wir sind in Gedanken bei ihr und wünschen ihr, dass sie diese furchtbare Tat übersteht, überlebt.“ Zu den Hintergründen könne er nichts sagen, die SPD sei mehr als betroffen.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu der Attacke. Stalzer sei am Dienstag in direkter Nähe zu ihrem Wohnhaus attackiert worden, berichtete der WDR. Der oder die unbekannten Täter sollen mehrfach auf sie eingestochen haben, bevor sie sich schwer verletzt in ihr Wohnhaus geschleppt habe. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wurde sie lebensgefährlich verletzt, ihr Sohn habe sie gefunden.

Bundeskanzler Merz zeigt sich bestürzt über die Tat

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reagierte entsetzt auf die Attacke. „Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden“, erklärte Merz am Dienstag in seinem offiziellen Account im Kurzbotschaftendienst X. „Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen“, schrieb der Kanzler weiter.

CDU-Fraktionschef Jens Spahn sagte in Berlin, er hoffe und bete, dass Stalzer die Attacke überlebe. Die Hintergründe des Angriffs müssten rasch aufgeklärt werden.

SPD-Politikerin setzte sich in der Stichwahl durch

Die 57 Jahre alte Stalzer hatte am 28. September die Stichwahl als Bürgermeisterin in Herdecke gewonnen. Die außer von der SPD auch von den Grünen unterstützte Kommunalpolitikerin konnte sich in der im südöstlichen Ruhrgebiet liegenden Stadt mit 52,2 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Bewerber durchsetzen. Nach Angaben der Stadt war die offizielle Amtseinführung am 4. November geplant. Stalzer ist Rechtsanwältin und saß bereits vor der Kommunalwahl im Herdecker Stadtrat.