Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Gegen die mutmaßliche Angreiferin wird kein Haftbefehl erhoben.

red/afp 08.10.2025 - 15:35 Uhr

Nach dem Angriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet kommt deren tatverdächtige Tochter nicht in Untersuchungshaft. Die dafür nötigen Haftgründe lägen nicht vor, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn in Hagen. Nach derzeitiger rechtlicher Bewertung gehe er davon aus, dass die Tat als gefährliche Körperverletzung zu werten sei.