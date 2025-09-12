Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen. Der Tatverdächtige habe aus einer "radikal-islamistischen Überzeugung heraus" gehandelt, teilte die Karlsruher Behörde mit.

dpa 12.09.2025 - 14:28 Uhr

