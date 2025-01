Bundespolizisten haben im Bahnhof von Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen ein Pärchen beim Sex erwischt. Gegen die 19-Jährigen wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt, wie die Bundespolizei in Dortmund mitteilte.

red/AFP 09.01.2025 - 10:47 Uhr

Bundespolizisten haben im Bahnhof von Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen ein Pärchen beim Sex erwischt. Gegen die 19-Jährigen wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt, wie die Bundespolizei in Dortmund am Donnerstag mitteilte. Demnach entdeckten die Beamten das Paar in der Nacht zum Mittwoch durch die Videoüberwachung beim Oralsex auf einer Treppe im Hauptbahnhof.