Deutschlands Fußballerinnen haben vorzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien geschafft. Durch ein 2:0 in Köln im vorletzten Gruppenspiel gegen Verfolger Norwegen ist dem DFB-Team der erste Platz nicht mehr zu nehmen.

dpa 05.06.2026 - 22:26 Uhr

Köln - Deutschlands Fußballerinnen haben vorzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien geschafft. Durch ein 2:0 in Köln im vorletzten Gruppenspiel gegen Verfolger Norwegen ist dem DFB-Team der erste Platz nicht mehr zu nehmen.