Die Warenhauskette erhält nach Wochen der Unruhe frisches Geld. Doch der damit verbundene Sanierungsplan könnte für einen Teil der Galeria-Beschäftigten schmerzhafte Folgen haben.
25.06.2026 - 18:06 Uhr
Düsseldorf - Galeria verschafft sich Luft: Die angeschlagene Warenhauskette erhält eine neue Kreditfinanzierung von bis zu 160 Millionen Euro. Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Nach dpa-Informationen sind zugleich weitere Filialschließungen vorgesehen.