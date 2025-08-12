In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler einen mutmaßlichen Drogenschmuggler mit rund 1,3 Kilogramm Kokain im Körper festgenommen.
12.08.2025 - 13:37 Uhr
In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler einen mutmaßlichen Drogenschmuggler mit rund 1,3 Kilogramm Kokain im Körper festgenommen. Der 50-Jährige, der insgesamt 111 Drogenpäckchen geschluckt hatte, flog bereits Ende Januar bei der Kontrolle eines Reisebusses auf einem Rastplatz an der Autobahn zwischen Bonn und Köln auf, wie das Hauptzollamts Köln am Dienstag mitteilte.