In Nordrhein-Westfalen haben Ermittler einen mutmaßlichen Drogenschmuggler mit rund 1,3 Kilogramm Kokain im Körper festgenommen. Der 50-Jährige, der insgesamt 111 Drogenpäckchen geschluckt hatte, flog bereits Ende Januar bei der Kontrolle eines Reisebusses auf einem Rastplatz an der Autobahn zwischen Bonn und Köln auf, wie das Hauptzollamts Köln am Dienstag mitteilte.

Der Bus war demnach auf dem Weg von Amsterdam nach Venedig. Wegen seines auffällig nervösen Verhaltens und seines geringen Gepäcks wurde der 50-Jährige auf Drogen getestet. Dieser reagierte positiv auf Kokain.

Eine Röntgenaufnahme in einem Krankenhaus bestätigte dann, dass der Mann rund 1,3 Kilogramm Drogenpäckchen im Magen-Darm-Trakt mit sich trug. Das Landgericht Bonn verurteilte ihn den Angaben zufolge im Juli wegen Drogenschmuggels und Beihilfe zum Drogenhandel zu dreieinhalb Jahren Haft.