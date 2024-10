Polizei findet Leichenteile in Tiefkühltruhe

Zwei Männer streiten sich in einem Bahnhof im Norden von Nordrhein-Westfalen. Ein Zeuge wird aufmerksam. Nach seinem Tipp macht die Polizei einen grausigen Fund.

jbr/dpa 13.10.2024 - 14:39 Uhr

– Nach einem Streit zwischen zwei Männern in einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei Leichenteile in einer Tiefkühltruhe gefunden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit.