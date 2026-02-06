Die Rechtsmedizin bestätigt: Der 14-jährige Yosef wurde umgebracht. Er starb an Stich- und Schnittverletzungen. Die Ermittler haben nun einen Verdacht: Ein Kind soll die Tat begangen haben.
06.02.2026 - 11:03 Uhr
Dormagen - Nach dem gewaltsamen Tod des 14-jährigen Yosef in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf ist ein Kind tatverdächtig. Das teilte die Polizei mit. Aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes erteilten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst keine weiteren Auskünfte, hieß es.