Nach dem Unfall mit zwei toten Schulkindern in Dinslaken eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung. Die Frau habe schon 2025 nach einer plötzlichen Ohnmacht einen Unfall verursacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

dpa 28.05.2026 - 13:52 Uhr

Dinslaken - Nach dem Unfall mit zwei toten Schulkindern in Dinslaken eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung. Die Frau habe schon 2025 nach einer plötzlichen Ohnmacht einen Unfall verursacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.