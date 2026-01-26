Wenn es um Rohstoffe geht, müssen die Europäer nun auch noch ihre Abhängigkeit von den USA verringern, kommentiert Rainer Pörtner.
26.01.2026 - 13:25 Uhr
Die Frage, wie sicher die Versorgung Europas mit Rohstoffen und Energie ist, bezog sich in den letzten Jahren vor allem auf zwei Länder: China und Russland. Es entwickelte sich ein breiter Konsens, dass in beiden Fällen die Abhängigkeit dringend verringert werden muss. Bezüglich der extremen Gasabhängigkeit von Moskau gelang die Korrektur erstaunlich schnell und gut.