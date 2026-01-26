Wenn es um Rohstoffe geht, müssen die Europäer nun auch noch ihre Abhängigkeit von den USA verringern, kommentiert Rainer Pörtner.

Die Frage, wie sicher die Versorgung Europas mit Rohstoffen und Energie ist, bezog sich in den letzten Jahren vor allem auf zwei Länder: China und Russland. Es entwickelte sich ein breiter Konsens, dass in beiden Fällen die Abhängigkeit dringend verringert werden muss. Bezüglich der extremen Gasabhängigkeit von Moskau gelang die Korrektur erstaunlich schnell und gut.

Die Nordsee als „grünes Kraftwerk für Europa“

Mehrere Staaten Europas haben jetzt ihren Willen mit praktischen Abmachungen untermauert, die Nordsee zum „grünen Kraftwerk für Europa“ zu machen. Soll heißen: deutlich mehr Energie durch Windkraftwerke auf hoher See zu erzeugen. Tatsächlich ist der Ausbau der erneuerbaren Energien die einzig nachhaltige Option für Europa, um Energiesouveränität zu erreichen. Mehr Windräder, Solarpanels und Wasserkraftwerke sind nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für Europas Selbstbehauptung in einem zunehmend rauen politschen Umfeld.