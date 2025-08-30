Mitten in der Nacht rast ein Auto in eine feiernde Menge vor einer Bar im französischen Évreux. Panik bricht aus. Ein Mann stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Was ist über den Vorfall bekannt?
30.08.2025 - 16:22 Uhr
Évreux - Nach einem nächtlichen Streit in einer Bar in der französischen Stadt Évreux ist einer der Beteiligten mit einem Auto mehrfach in eine Menschenmenge vor dem Lokal gefahren. Ein Mann kam ums Leben und fünf weitere Menschen wurden verletzt, wie Bürgermeister Guy Lefrand mitteilte.