China kündigt ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland an, das noch in diesem Monat stattfinden soll. Worauf die Übung abzielen soll.

red/AFP 09.09.2024 - 08:35 Uhr

China hat ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland angekündigt, das noch in diesem Monat stattfinden soll. Die Übung ziele darauf ab, „die strategische Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen und dem russischen Militär zu vertiefen“, erklärte das Verteidigungsministerium in Peking am Montag. Demnach werden See- und Luftstreitkräfte beider Länder an der Übung „North-Joint 2024“ im Japanischen und im Ochotskischen Meer vor der russischen Küste teilnehmen.