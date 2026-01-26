Portugal und Norwegen lassen im Kampf um das Halbfinale einen wichtigen Punkt liegen – und kassieren bei der EM einen herben Dämpfer. Das Remis ist eine gute Nachricht für Deutschland.

Portugal und Norwegen haben im Kampf um das Halbfinale bei der Handball-EM einen Dämpfer kassiert. Im direkten Duell trennten sich der WM-Vierte und die Skandinavier am Montag im dänischen Herning 35:35 (17:18) und verpassten es damit jeweils, zumindest vorübergehend nach Punkten mit Titelverteidiger Frankreich sowie Weltmeister und Olympiasieger Dänemark gleichzuziehen. 

 

Mit nur drei Zählern können beide Nationen nicht mehr an Spitzenreiter Deutschland (6 Punkte) vorbeiziehen, der am Abend (20.30 Uhr/ARD) mit einem Sieg gegen die Dänen das Ticket für das Halbfinale lösen will. Zuvor treffen noch die Franzosen auf das bereits ausgeschiedene Spanien (18.00 Uhr).

Bester Werfer des Spiels war der Portugiese Luís Frade mit elf Toren. Für Norwegen erzielte August Pedersen zehn Treffer.