Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Krankheit und braucht eine neue Lunge. Ihr Zustand hat sich jüngst deutlich verschlechtert. Jetzt leert ihr Ehemann seinen Terminkalender, um bei ihr zu sein.
Oslo - Norwegens Kronprinz Haakon (52) hat aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) ein Treffen mit der Regierung abgesagt. Das bestätigte der norwegische Hof der Zeitung "Aftenposten". Demnach wird Haakon sein Programm künftig anpassen, "um in dieser Phase mehr Zeit mit der Kronprinzessin zu verbringen".