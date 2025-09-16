Vor einem Jahr haben Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett vor malerischer Fjordkulisse geheiratet. Eine Dokumentation zeichnet den Weg zur umstrittenen Eheschließung nun nach.
Oslo - Eine neue Netflix-Dokumentation über die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihren heutigen Ehemann, den Schamanen Durek Verrett, wird nach Ansicht von Kronprinzessin Mette-Marit (52) zweifelsohne für Diskussionen am Osloer Hof sorgen. "Ich glaube, das wird sie ganz bestimmt, ja", sagte die Frau von Kronprinz Haakon und Schwägerin von Märtha Louise in Oslo mit einem Lächeln auf eine entsprechende Frage einer Reporterin.