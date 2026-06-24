Gerade erst wurde der Sohn von Norwegens Kronprinzessin zu vier Jahren Haft verurteilt. Kurz darauf beantragte er die Freilassung aus der U-Haft. Das Gericht sagte Nein - das akzeptiert er nun wohl.
Oslo - Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, hat sich laut Medienberichten damit abgefunden, zunächst bis Mitte Juli in Untersuchungshaft zu bleiben. Gegen eine entsprechende Entscheidung des Gerichts gehe Høiby nicht in Berufung, sagte dessen Anwalt der Zeitung "Aftenposten".