Die angeschlagene norwegische Kronprinzessin Mette-Marit entflieht über die Feiertage dem Trubel der Hauptstadt. Zusammen mit ihrer Familie feiert sie Weihnachten an einem ruhigeren Ort.
23.12.2025 - 12:17 Uhr
Oslo - Die an Lungenfibrose erkrankte norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) wird Weihnachten zusammen mit ihrer Familie in der privaten Hütte des Kronprinzenpaares verbringen. Das teilte der norwegische Hof mit kurz nachdem bekannt wurde, dass Mette-Marit sich auf eine Lungentransplantation vorbereiten muss.