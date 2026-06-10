Ein Berufungsgericht will den Sohn von Norwegens Kronprinzessin nicht aus der U-Haft freilassen. Zuvor hatte ein Gericht genau das erlauben wollen. Der Grund: die schwere Krankheit seiner Mutter.
10.06.2026 - 11:52 Uhr
Oslo - Marius Borg Høiby kommt laut norwegischen Medienberichten nicht aus der U-Haft frei. Ein Berufungsgericht sei zu dem Schluss gekommen, dass "weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Høiby im Falle seiner Freilassung neue Straftaten begehen werde", berichtete der norwegische Rundfunk.