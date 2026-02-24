König Harald hatte keinen ruhigen Start ins Jahr. Da waren die Verbindungen seiner Schwiegertochter zu Jeffrey Epstein, der Prozess gegen deren Sohn, und jetzt musste Harald auch noch ins Krankenhaus.

dpa 24.02.2026 - 22:33 Uhr

Oslo - Der norwegische König Harald V. ist während seines Urlaubs auf Teneriffa ins Krankenhaus gekommen. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach werde er dort wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, heißt es in der Mitteilung. Der königliche Leibarzt werde in Kürze auf die Kanarische Insel reisen, um das dortige Gesundheitspersonal zu unterstützen.