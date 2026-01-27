 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Reform mit langem Anlauf

Notariatsreform Reform mit langem Anlauf

Notariatsreform: Reform mit langem Anlauf
1
Akten über Akten – für Notare ein gewohnter Anblick. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bis heute gilt die Änderung der Notariate als größte Reform im Justizwesen des Landes. Drei Justizminister haben daran mitgewirkt, ein Präsident gibt nun sein Amt ab.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Als Peter Wandel im Jahr 2013 Präsident der Notarkammer Baden-Württemberg wurde, da wurde umgebaut. Im übertragenen Sinne. Die Vorbereitungen zur Notariatsreform hatten gerade so richtig an Fahrt aufgenommen, zusammen mit dem Justizministerium entwickelten die Notare ein Standortkonzept. Justizminister Ulrich Goll (FDP) hatte die Grundlagen für die Änderungen gelegt, die bis heute als größte Reform im baden-württembergischen Justizwesen gilt. Unter Goll wurde die Reform 2010 beschlossen, unter Guido Wolf (CDU) 2018 planmäßig umgesetzt.

 

Mehrere Minister beschäftigt

Mit der Notariatsreform wurden zum Stichtag 1. Januar 2018 rund 300 staatliche Notariate aufgelöst. Die aktuelle Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat nun zu Beginn dieses Jahres im Kabinett ein Fazit gezogen. Aus Sicht des Ministeriums sei die Reform rundum geglückt. Wer heute notarielle Dienstleistungen nachfragt, finde bei den nunmehr fast ausschließlich als hauptberufliche Notare tätigen Amtsträgern „herausragende Fachkompetenz, unternehmerisch motivierte Einsatzbereitschaft und damit bestmögliche Unterstützung“. Die angesichts der immensen Strukturveränderung befürchteten Einschränkungen in der Bearbeitung notarieller Vorgänge seien nicht eingetreten, Beschwerden von Seiten der rechtsuchenden Bevölkerung in diesem Zusammenhang „selten“.

Der Mitgestalter zieht sich zurück

Peter Wandel, der Mitgestalter aus der Vorbereitungszeit, wird an diesem Donnerstag als Präsident der Notarkammer verabschiedet. Marion Gentges stellt sich am 8. März der Wiederwahl für den Landtag. Als erstmals gewählte Abgeordnete hatte sie dort 2016 ihre erste Rede gehalten. Thema: ein Zwischenschritt der Notariatsreform.

Weitere Themen

Kehl: Mann stürzt von Balkon im dritten Stock

Kehl Mann stürzt von Balkon im dritten Stock

In einem Mehrfamilienhaus fällt ein Mann von seinem Balkon. Nach dem Sturz findet ihn eine Bewohnerin auf ihrer Terrasse, als er dort liegt.
Ausflugstipp: 6 Mal spannende Geschichten rund um das Automobil

Ausflugstipp 6 Mal spannende Geschichten rund um das Automobil

Vom Alltags- über Sport- bis zum Wohnwagen. Auto ist nicht gleich Auto – das zeigen die sechs Automuseen in der Region, wo alle Arten von Fahrzeugen ausgestellt sind.
Von Dominika Bulwicka-Walz
Meßkirch: Beim Abladen Behälter mit Chemikalien beschädigt

Meßkirch Beim Abladen Behälter mit Chemikalien beschädigt

Für die Bevölkerung gibt es kurzzeitig nach einem Chemikalien-Austritt im Landkreis Sigmaringen eine Warnung. Inzwischen hat die Polizei Erkenntnisse, wie das Gemisch austreten konnte.
Baden-Württemberg: Erstmals seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf abgeschossen werden

Baden-Württemberg Erstmals seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf abgeschossen werden

Jäger im Einsatz, Touristen auf Fotojagd: Der Hornisgrinden-Wolf sucht ein Weibchen. Das wird ihm jetzt vermutlich zum Verhängnis. Die Behörden veranlassen eine drastische Maßnahme.
Landkreis Heilbronn: Diebe stehlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier

Landkreis Heilbronn Diebe stehlen Schokolade, Toastbrot und 20 Eier

In Wüstenrot haben Einbrecher keine Wertgegenstände gestohlen, sondern sich an Schokolade, Toastbrot und Eiern aus dem Kühlschrank bedient.
Niedernhall: Kind auf Parkplatz totgefahren – Anklage wegen Mordes

Niedernhall Kind auf Parkplatz totgefahren – Anklage wegen Mordes

Der Beschuldigte schweigt, die Hintergründe bleiben unklar. Was jetzt vor dem Landgericht Heilbronn auf ihn zukommen könnte.
Arbeitszeit für Beamte: Grün-Schwarz scheitert mit Lebensarbeitszeitkonto – Kritik vom Beamtenbund

Arbeitszeit für Beamte Grün-Schwarz scheitert mit Lebensarbeitszeitkonto – Kritik vom Beamtenbund

Entgegen jüngster Zusagen können sich Grüne und CDU nicht auf einen Gesetzentwurf für ein Lebensarbeitszeitkonto der Beamten einigen – und weisen sich gegenseitig die Schuld zu.
Von Matthias Schiermeyer
Glättewarnung für BW: Hier besteht erhöhte Glättegefahr

Glättewarnung für Baden-Württemberg In diesen Landkreisen besteht erhöhte Glättegefahr

In diesen Landkreisen in Baden-Württemberg besteht heute erhöhte Glatteisgefahr.
Von Lukas Böhl
Auch in Stuttgart: Rutschgefahr – hier herrscht Glatteis im Südwesten

Auch in Stuttgart Rutschgefahr – hier herrscht Glatteis im Südwesten

In Baden-Württemberg wird es stellenweise glatt durch überfrierende Nässe. Wo laut Wetterdienst besondere Vorsicht geboten ist und wie das Wetter sich in den nächsten Tagen entwickelt.
Vor Landtagswahl: Umfrage: Jeder Dritte wünscht sich Palmer in der Landespolitik

Vor Landtagswahl Umfrage: Jeder Dritte wünscht sich Palmer in der Landespolitik

Er ist einer der bekanntesten Politiker in Baden-Württemberg: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Eine Umfrage zeigt nun, dass einige ihm noch mehr zutrauen.
Weitere Artikel zu Guido Wolf
 
 