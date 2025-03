Wegen Arbeiten am internen Netz gibt es am Samstag weder Telefon noch warmes Essen für die Patienten. In der Notaufnahme läuft der Notstromaggregat.

Sascha Schmierer 13.03.2025 - 13:35 Uhr

Wegen Arbeiten am Stromnetz wird es an der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf am Samstag, 15. März, nur eine Versorgung mit Elektrik aus dem Notstromaggregat geben. Zwischen 8 und voraussichtlich 16 Uhr steht deshalb unter anderem das auch von Patienten nutzbare Telefonnetz des Krankenhauses nicht zur Verfügung.