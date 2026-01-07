Das Ende des Halbjahres naht. Das ist wegen der Grundschulempfehlung gerade für Viertklässler bedeutsam. Wann bringen die Schülerinnen und Schüler aus dem Land ihre Noten nach Hause?
Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg müssen nun schnell raus aus dem Ferienmodus und rein in den Lernmodus kommen. Denn die letzten Klassenarbeiten in diesem Halbjahr stehen an. Immerhin: bald haben sie es dann (erst mal) wieder geschafft. Das Ende des ersten Schulhalbjahres ist nicht mehr lang hin. Offiziell läuft es bis zum 31. Januar.