In einem Schullandheim klagt ein Junge plötzlich über Atemnot und verliert das Bewusstsein. Trotz aller Rettungsversuche kann dem Schüler nicht geholfen werden.
19.06.2026 - 11:42 Uhr
Aerzen - Ein elfjähriger Schüler ist nach einem medizinischen Notfall während einer Klassenfahrt in Niedersachsen gestorben. Trotz der Reanimationsmaßnahmen durch Lehrer und Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Jungen aus der Region Hannover festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden zu dem Vorfall im Landkreis Hameln-Pyrmont vor.