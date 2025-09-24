Nach der Explosion einer Handgranate in Oslo nimmt die Polizei zwei Teenager fest. Verletzt wurde niemand, der Schrecken war aber groß.

dpa 24.09.2025 - 08:59 Uhr

Oslo - Nach einer Explosion im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo geht die Polizei vorerst von Bandenkriminalität aus. Die Einschätzung sei, dass es sich um eine Abrechnung Krimineller mit anderen Kriminellen handele, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Für die Einwohner der Stadt gebe es derzeit keinen Grund zu Besorgnis.