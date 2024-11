Etwa 200 Menschen sitzen wegen eines Feueralarmes stundenlang mit ihren Autos in einer Garage fest. Der vermutete Grund für den Alarm ist eher ungewöhnlich.

dpa 19.11.2024 - 14:07 Uhr

Stuttgart - In der Nacht und über mehrere Stunden mussten Hunderte Menschen in einer Tiefgarage in Stuttgart ausharren. Der Feueralarm der Garage sei am Sonntag gegen 1.00 Uhr ausgelöst worden, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei die Sprinkleranlage losgegangen und die Brandschutztore seien von allein heruntergefahren. Dadurch konnten die 200 Menschen mit ihren Autos nicht herausfahren.