Dramatische Szenen auf der A61 in Nordrhein-Westfalen: Ein Auto überschlägt sich, eine Frau stirbt noch am Unfallort, ein Kind ist schwer verletzt. Was die Ermittler bisher zum Unfallablauf sagen.
02.05.2026 - 20:38 Uhr
Kerpen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Nordrhein-Westfalen bei Kerpen nahe Köln ist eine Frau ums Leben gekommen - ein Kind erlitt schwere Verletzungen. Die bislang nicht identifizierte Frau war Beifahrerin in einem Auto, dem ein anderes Auto auffuhr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten.