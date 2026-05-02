Dramatische Szenen auf der A61 in Nordrhein-Westfalen: Ein Auto überschlägt sich, eine Frau stirbt noch am Unfallort, ein Kind ist schwer verletzt. Was die Ermittler bisher zum Unfallablauf sagen.

Kerpen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Nordrhein-Westfalen bei Kerpen nahe Köln ist eine Frau ums Leben gekommen - ein Kind erlitt schwere Verletzungen. Die bislang nicht identifizierte Frau war Beifahrerin in einem Auto, dem ein anderes Auto auffuhr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten.

Insgesamt wurden drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Sie kamen nach dem Unfall am Nachmittag in Krankenhäuser.

Fahrbahn war regennass

Der Wagen eines 51-Jährigen und seiner Beifahrerin war auf regennasser Fahrbahn zum Stehen gekommen, die Ursache dafür ist nach Angaben der Sprecherin noch unklar. Ein anderer Wagen, in dem ein ebenfalls 51-jähriger Mann und ein Elfjähriger saßen, fuhr auf das stehende Auto auf. Die Frau im ersten Auto starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Sprecherin sagte.

Der 51-Jährige in dem hinteren Wagen wurde schwer verletzt, ebenso wie der elfjährige Junge. Ihr Auto hatte sich bei dem Unfall überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Feuerwehr Kerpen mitteilte, erstreckte sich das Trümmerfeld über eine Länge von rund 200 Metern. Zuvor hatte es an derselben Stelle bereits einen Unfall gegeben. Die beiden Unfälle hingen nach Angaben der Sprecherin den ersten Erkenntnissen nach aber nicht zusammen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte Spuren. Die Fahrtrichtung Koblenz war nach offiziellen Angaben ab dem Autobahnkreuz Kerpen gesperrt.