Mannheim sagt Umzüge in Teilorten und Straßenfastnacht ab

Feiern nach der Todesfahrt in Mannheim ist nicht möglich. Die Stadt sagt Fastnachtsumzug und Veranstaltungen ab.

dpa 03.03.2025 - 17:52 Uhr

Mannheim - Nach Heidelberg hat auch Mannheim die für Dienstag geplanten Fastnachtsumzüge in den Vororten Feudenheim, Neckarau und Sandhofen abgesagt. Das teilte die Stadt mit. Zudem finde die Straßenfastnacht in der Innenstadt nicht statt, der Fastnachtsmarkt am Wasserturm habe nach dem Vorfall geschlossen.