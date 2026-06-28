Deutschland ächzt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Viele Menschen kühlen sich beim Schwimmen in Seen oder Flüssen ab - für mehrere Männer und ein Kind endet das tödlich.
28.06.2026 - 00:03 Uhr
Neuhofen/Heidelberg/Lünen - Während der Hitzewelle in Deutschland sind seit Freitag mindestens fünf Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Am Samstag ertrank laut Polizei ein 27-Jähriger im Neckar bei Heidelberg, ein 30-Jähriger starb in einem Badesee bei Neuhofen südlich von Mannheim. Im Herner Meer am Rhein-Herne-Kanal in Nordrhein-Westfalen wurde zudem ein Kind vermisst. In Hessen wurde südwestlich von Frankfurt ein 40-Jähriger tot aus dem Waldsee Raunheim geborgen.