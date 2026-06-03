Bei einem Feuer in Neu-Delhi kommen zahlreiche Menschen ums Leben. Die Feuerwehr löscht den Brand, doch viele Fragen sind noch offen.
03.06.2026 - 10:23 Uhr
Neu-Delhi - Beim Brand eines mehrstöckigen Gebäudes in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 19 Menschen seien aus dem Haus gerettet und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. In dem Gebäude befand sich den Angaben zufolge unter anderem eine Bed-and-Breakfast-Pension.