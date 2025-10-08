Stundenlang waren rund 250 Einsatzkräfte wegen eines Chemieunfalls in Mainaschaff auf den Beinen. Am späten Abend geben die Behörden Entwarnung.

dpa 08.10.2025 - 00:17 Uhr

Mainaschaff/Aschaffenburg - Entwarnung in Unterfranken: Einige Stunden nach dem Chemieunfall in einem Industriebetrieb in Mainaschaff bei Aschaffenburg haben die Behörden ihre Warnung aufgehoben. Messungen seien als unbedenklich eingestuft worden, hieß es von der Gemeinde Mainaschaff. Vier Menschen waren bei dem Störfall leicht verletzt worden.