Mindestens 200.000 Liter Rohöl schießen nach einem Arbeitsunfall aus einer Pipeline in der Uckermark. Brandenburgs Umweltministerin möchte sich heute ein eigenes Bild der Lage machen.
11.12.2025 - 04:58 Uhr
Gramzow - Nach dem Austritt von mindestens 200.000 Litern Rohöl aus einer Pipeline in der Uckermark hat sich Brandenburgs Umweltministerin Hanka Mittelstädt zu einem Besuch vor Ort angekündigt. Die SPD-Politikerin wolle sich heute bei Gramzow ein eigenes Bild vom Ausmaß der Schäden machen, teilte ihr Ministerium mit. Nach Angaben der Feuerwehr vom Abend sollte der Einsatz in Zehnebeck noch stundenlang dauern und auch am Morgen fortgesetzt werden.