Eine Frau ist in Indonesien von einem fast acht Meter langen Python getötet worden. Ihr Ehemann fand sie auf einer Plantage - die Riesenschlange hatte bereits begonnen, den Körper zu verschlingen.

dpa 12.06.2026 - 09:30 Uhr

Jakarta - Ein riesiger Netzpython ist in Indonesien einer Frau zum Verhängnis geworden: Die 44-Jährige wurde auf einer Plantage auf der Insel Taliabu in der Provinz Nordmolukken von der fast acht Meter langen Würgeschlange angegriffen und getötet. Als ihr Ehemann sie fand, steckte ein Teil ihres Körpers bereits im Maul des Reptils, wie der örtliche Polizeichef Adnan Kashogi dem Sender CNN Indonesien bestätigte. Netzpythons zählen zu den größten Schlangenarten der Welt.