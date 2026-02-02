In einem Vereinsheim in Baden-Württemberg kommt es zu einem Unglück - ein Mädchen stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

dpa 02.02.2026 - 10:27 Uhr

Sulz am Neckar - Ein siebenjähriges Mädchen ist in einem Fastnacht-Vereinsheim in Baden-Württemberg von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Mittwoch in Sulz (Landkreis Rottweil), wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" berichtet.