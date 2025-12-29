Der Zug entgleist an der schmalsten Stelle zwischen dem Pazifik und dem Golf von Mexiko. Fast 100 Menschen werden bei dem Unglück verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

dpa 29.12.2025 - 02:16 Uhr

Oaxaca - Bei einem Zugunglück im Süden von Mexiko sind mindestens 13 Menschen ums Leben kommen. Fast 100 weitere wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Oaxaca verletzt, wie die Marine des lateinamerikanischen Landes mitteilte. Demnach wurden 36 der Verletzten von ihnen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.