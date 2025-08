US-Medien: Vier Tote nach Schüssen in Montana

In einer Bar in einer Stadt in den Rocky Mountains kommt es zu Schüssen, mehrere Menschen sterben. Vieles ist noch unklar. Es gibt einen Tatverdächtigen.

dpa 01.08.2025 - 23:52 Uhr

Anaconda - In der Stadt Anaconda im US-Bundesstaat Montana sind laut US-Medien nach Schüssen mehrere Menschen tot. Die unter anderem für Schusswaffen und Sprengstoff zuständige US-Bundesbehörde ATF schrieb auf X von mehreren Opfern in einer Bar. Anaconda hat etwa 9.000 Einwohner und liegt auf etwa 1.600 Metern Höhe in den Rocky Mountains.