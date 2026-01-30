Hitze, Dürre und starke Winde erschweren die Lage: In Patagonien kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen Brände. Mehr als 200.000 Hektar sind bisher den Flammen zum Opfer gefallen.
Buenos Aires - Argentiniens Präsident Javier Milei hat wegen verheerender Waldbrände in der Region Patagonien den Brandnotstand ausgerufen. Mehr als 200.000 Hektar sind Medienberichten zufolge seit Beginn des argentinischen Sommers den Flammen zum Opfer gefallen. Der Notstand gilt für vier Provinzen im Süden des südamerikanischen Landes.