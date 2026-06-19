Eine furchtbare Vorstellung: Das Baby sitzt im überhitzten Auto, der Schlüssel ist weg, die Mutter kommt nicht rein. So geschehen im Kreis Wesel. Am Ende schlägt die Feuerwehr eine Scheibe ein.

dpa 19.06.2026 - 14:32 Uhr

Hamminkeln (dpa/lnw) - Ein Säugling ist aus einem überhitzten Auto auf einem Parkplatz im niederrheinischen Hamminkeln gerettet worden. Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein und holte das Mädchen aus dem Wagen. Das Baby und die unter Schock stehende Mutter habe man nach dem Vorfall vom Donnerstag im Kreis Wesel vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Mehrere Medien hatten berichtet.