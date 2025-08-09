Bei dem Gas-Unfall in einem Schrebergarten im Münchner Norden ist ein 41 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Außerdem gebe es einen schwer verletzten 50-Jährigen und vier weitere Leichtverletzte, teilte die Polizei am Abend mit.

dpa 09.08.2025 - 20:19 Uhr

