In Schorndorf ist die Zahl der ambulant in die Notaufnahme kommenden Menschen um 40 Prozent gestiegen. Für Backnang will die SPD jetzt einen „Notfall-Gipfel“ einberufen.

Sascha Schmierer 08.03.2025 - 06:00 Uhr

Ein „Notfall-Gipfel“ im Stuttgarter Landtag soll die drohende Schließung der Notfallpraxis in Backnang doch noch verhindern. Der geplante Austausch zwischen Politik und Medizinexperten kommt auf eine Initiative der SPD zustande und soll am Montag, 17. März, stattfinden. Mit dem Treffen will die Oppositionsfraktion ihre Forderung nach einem Erhalt der insgesamt 18 von einem Aus bedrohten Notfallpraxen in Baden-Württemberg unterstreichen.