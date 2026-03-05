Seltener Angriff im Great Barrier Reef: Ein Schnorchler wird in Australiens Naturparadies von einem Hai attackiert und verletzt. Was bisher bekannt ist.
05.03.2026 - 05:40 Uhr
Bundaberg - Im australischen Great Barrier Reef ist ein Schnorchler von einem Hai angegriffen und verletzt worden. Das etwa 50 Jahre alte Opfer sei zusammen mit zwei anderen Männern nahe Lady Elliot Island im Meer gewesen, als der Raubfisch ihn attackierte, berichteten australische Medien unter Berufung auf Augenzeugen und Helfer.