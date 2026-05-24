Seit Tagen halten Behörden und Einwohner in Kalifornien den Atem an: Ein Lagertank mit einer leicht brennbaren Chemikalie droht bei Los Angeles zu explodieren. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.
Los Angeles - Angesichts der gefährlichen Lage rund um einen explosionsgefährdeten Chemikalientank im Großraum Los Angeles hat Gouverneur Gavin Newsom den Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County ausgerufen. Die Einsätze der kalifornischen Behörden, das Explosionsrisiko zu mindern oder zu beseitigen, liefen weiter, schrieb Newsom am Samstag (Ortszeit) auf der Plattform X weiter.