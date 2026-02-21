Schon zum dritten Mal in diesem Jahr stranden Pottwale in Dänemark. Auf dem Weg nach Süden haben sich die Tiere vermutlich verirrt.
21.02.2026 - 12:27 Uhr
Fanø - Vor der dänischen Insel Fanø sind mehrere Pottwale gestrandet. Die Tiere wurden der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge zwischen Fanø und der Halbinsel Skallingen entdeckt. "Es ist sehr wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger von dem Gebiet fernhalten und Absperrungen respektieren", sagte der dänische Umweltminister Magnus Heunicke laut Ritzau am Freitag. "Störungen können die Tiere stressen und eine Rettung erschweren."