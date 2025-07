Löwen-Angriff in australischem Zoo: Frau verliert Arm

Notfall in Queensland

Plötzlich schnappt ein Löwe in einem australischen Zoo nach einer Frau. Sie verliert bei der Attacke einen Arm. Was war passiert?

dpa 07.07.2025 - 05:13 Uhr

Brisbane - Eine Frau hat in Australien bei einem Löwenangriff in einem Zoo ihren linken Arm verloren. Die Raubkatze habe die etwa 50-Jährige am Sonntag plötzlich im Darling Downs Zoo im Bundesstaat Queensland angegriffen, als diese mehrere Pfleger bei der Arbeit mit den Tieren im Raubtiergehege beobachtet habe, teilte der Tierpark mit und sprach von einer "unerklärlichen" Attacke.