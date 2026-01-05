Der Stromausfall im Berliner Südwesten kann noch Tage dauern. Sängerin Sarah Connor meldet sich aus einem Hotel - mit einer Frage an die Politik.
05.01.2026 - 14:08 Uhr
Berlin - Der Stromausfall im Berliner Südwesten hat auch Sängerin Sarah Connor (45) getroffen. Die Musikerin veröffentlichte bei Instagram Videos, in denen sie im Dunkeln mit einer Stirnlampe zu sehen ist. "Liebe Grüße aus Berlin vom Stromausfall", sagte Connor in einem der Videos, über die mehrere Medien berichteten. Es sei kalt und dunkel.